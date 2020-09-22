شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 22-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.189 مليار جنيه.

إيقاف تداول 48 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 48 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ليسيكو مصر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العبوات الطبية، الكابلات الكهربائية المصرية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، سيدي كرير للبتروكيماويات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العالمية للاستثمار والتنمية، مصر لصناعة الكيماويات، الألومنيوم العربية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية، اميرالد للاستثمار العقاري، غاز مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، القاهرة للإسكان والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مصر للزيوت والصابون، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة للصوامع والتخزين، حديد عز، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.189 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 418.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.6 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 4918 جنيه، 21.3 مليون جنيه، 21.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 941 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

عامر جروب

أعلنت شركة عامر جروب، عن قيام الشركة بعمل الدراسة المالية والتسويقية للمشروع، وقررت الشركة صرف النظر عن الاستمرار في المشروع.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن نتائج الاستخدام الفعلي لمتحصلات الاكتتاب، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 968 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضي، حيث تم صرف 387 مليون جنيه لتطوير مشروع "باديه" في غرب القاهرة على مساحة 3 آلاف فدام، وتم صرف 50 مليون جنيه لتطوير مشروع تجاري/سكني في غرب القاهرة على مساحة 205 فدان، وتم صرف 531 مليون جنيه لتطوير مشروع "الكراون" بغرب القاهرة بمساحة 190 فدان، وبلغت القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 571 مليون جنيه.

أعلنت شركتا الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة المصرية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 168.1 ألف سهم، 25 ألف سهم، 3500 سهم، 360 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 45.5 ألف سهم، 4.4 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 1500 سهم، 14770 سهم، 342.3 ألف سهم، 40.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 77 ألف سهم، 540 ألف سهم، على التوالي.