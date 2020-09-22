الاقتصاد

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من أمازون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء، تقودها قفزة لأسهم أمازون دوت كوم على الرغم من أن تأجيلا مرجحا لحزمة تحفيز مالي في الكونجرس الأمريكي وزيادة في عدد الإصابات بفيروس يثبطان الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

وقفز سهم أمازون 5.7 بالمئة بعد أن رفعت شركة للوساطة المالية تصنيفها لأسهم الشركة. وصعدت أيضا أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل وألفابت وفيسبوك بأكثر من واحد في المئة بعد أن عانت وطأة موجة مبيعات مؤخرا.

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ووسعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين سلسلة خسائر لثلاثة أسابيع بفعل مخاوف من جولة أخرى من الإغلاقات في أوروبا والمأزق في الكونجرس بشأن حجم وصيغة مشروع قانون آخر للمساعدات لتخفيف تداعيات فيروس كورونا سيقوضان الآمال في تعاف سريع للاقتصاد.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 140.48 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 27288.18 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 34.51 نقطة، أو 1.05 بالمئة، ليغلق عند 3315.57 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 180.56 نقطة، أو 1.68 بالمئة، إلى 10959.36 نقطة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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