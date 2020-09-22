شكرا لقرائتكم خبر عن 21 جنيها هبوطا فى أسعار الذهب خلال 48 ساعة..تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في مصر، هبوط بقيمة 21 جنيها اخر 48 ساعة وذلك عقب هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 851 جنيها إلي 830 جنيها للجرام، وذلك بسبب هبوط أسعار الذهب عالميا إلي 1901 دولار بنسبة انخفاض تخطت 3%.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، عقب هبوط الذهبصباح الاثنين 6 جنيهات ثم 12 جنيها بالتعاملات المسائية ليبلغ إجمالي هبوط سعر الذهب أمس في مصر 18 جنيها للجرام، وهبط الذهب اليوم 3 جنيهات ليصبح إجمالي هبوط سعر الذهب منذ أمس 21 جنيها للجرام.

وتسبب جنى الارباح لدى المستثمرين في سوق الذهب إلي هبوط الأسعار عالميا بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 40 دولارا في يومين، وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر.

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ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.

الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية ، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

الذهب هو الوسيلة الافضل والاكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن.

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.