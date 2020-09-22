شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هاجم زوج اليورو مقابل الدولار مستوى 1.1720 ليكسره ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1540 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1720 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المقترح.

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