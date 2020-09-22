شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وتعرضت أسواق الأسهم والنفط لخسائر حادة أمس بفعل المخاوف المتزايدة من ارتفاع إصابات فيروس كورونا والتي تجاوزت 31 مليون حالة على مستوى العالم.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي بينما ستكشف إدارة ملومات الطاقة عن البيانات الرسمية غدا.

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وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 94 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 39 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.02 دولار وأقل سعر عند 39 دولارا.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% إلى 41.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.2 دولار وأقل سعر عند 41.2 دولار.