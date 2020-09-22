شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بفعل تلميحات بخفض الفائدة من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب تلميحات أبداها البنك المركزي باحتمالية المزيد من الخفض في معدل الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



ويعكف البنك المركزي الأسترالي على تقييم عدة خيارات من بينها التدخل في سوق العملات وفرض فائدة سالبة من أجل بلوغ أهداف التضخم والتوظيف في البلاد، بحسب ما صرح نائب رئيس البنك "جاي ديبيل".

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وأضاف "ديبيل" أنه مع الأخذ في الاعتبار عدم بلوغ أهداف التضخم والتوظيف بعد خلال الفترة المقبلة بناء على التوقعات، فإن لجنة السياسة النقدية في البنك سوف تقيم خيارات متنوعة.



ومن بين هذه الخيارات شراء السندات ذات استحقاق الدفع لأكثر من ثلاث سنوات من أجل دعم السندات قصيرة الأجل، وخيار آخر وهو خفض معدل الفائدة أدنى الصفر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.7156، وسجل أعلى سعر عند 0.7236 في حين سجل أقل سعر عند 0.7154.