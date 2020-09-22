ديليم الكورية تكمل بناء مصنع تابع لمعادن في 2021

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وقالت ديليم الصناعية أمس في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية، إن معدل عملية البناء بلغ 61%، مضيفة أنها نجحت أخيرا في تركيب منشأة لإزالة ثاني أكسيد الكربون في موقع البناء.
وذكرت أن تصنيع منشأة إزالة ثاني أكسيد الكربون استغرق سنة وشهرين.
وأشارت إلى أنه بعد اكتمال بناء المصنع، يمكن إنتاج 3,300 طن من الأمونيا يوميا.
وكانت شركة «معادن» وقعت في عام 2018 عقد إنشاء مصنع الأمونيا الثالث مع شركة «ديليم الصناعية المحدودة» و»ديليم السعودية المحدودة» بقيمة إجمالية 3.35 مليارات ريال.
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