شكرا لقرائتكم خبر «كاست» و»الصناعة» ينشئان مركزا للتصنيع والإنتاج المتقدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاست» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس مذكرة تفاهم لإنشاء «مركز التصنيع والإنتاج المتقدم»؛ لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالتميز التشغيلي والصناعة الرابعة والمعرفة والابتكار الصناعي، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ورئيس المدينة الدكتور أنس الفارس.

ويهدف المركز إلى التركيز على الصناعة كخيار استراتيجي، وعلى التميز التشغيلي والابتكار الصناعي لتعزيز قدرة وأداء المصانع السعودية، لزيادة صادرات المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب السعودي على تقنيات التصنيع والإنتاج المتقدم التي تزخر بها الصناعة الرابعة.

وتشمل مجالات التعاون القيام بمشاريع مسح مشتركة لمعرفة تأثير تطبيقات التميز التشغيلي والصناعة الرابعة على القطاعات الصناعية والأثر الاقتصادي لحالات الاستخدام في كل قطاع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المدينة والوزارة في مجالات تطبيقات التميز التشغيلي والصناعة الرابعة، وكذلك الظروف المحيطة بهما مثل مجالات السوق، والتقنية، والتنظيم، والتطبيقات الخاصة بالتقنيات في مجال التصنيع والإنتاج والإدارة.