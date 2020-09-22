شكرا لقرائتكم خبر «كاست» و»الصناعة» ينشئان مركزا للتصنيع والإنتاج المتقدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المركز إلى التركيز على الصناعة كخيار استراتيجي، وعلى التميز التشغيلي والابتكار الصناعي لتعزيز قدرة وأداء المصانع السعودية، لزيادة صادرات المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب السعودي على تقنيات التصنيع والإنتاج المتقدم التي تزخر بها الصناعة الرابعة.
وتشمل مجالات التعاون القيام بمشاريع مسح مشتركة لمعرفة تأثير تطبيقات التميز التشغيلي والصناعة الرابعة على القطاعات الصناعية والأثر الاقتصادي لحالات الاستخدام في كل قطاع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المدينة والوزارة في مجالات تطبيقات التميز التشغيلي والصناعة الرابعة، وكذلك الظروف المحيطة بهما مثل مجالات السوق، والتقنية، والتنظيم، والتطبيقات الخاصة بالتقنيات في مجال التصنيع والإنتاج والإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر «كاست» و»الصناعة» ينشئان مركزا للتصنيع والإنتاج المتقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.