شركة “سبأ فون” تكشف عن قيام نافذين بالاعتداء على مواقعها في المناطق الجنوبية والشرقية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أدانت الشركة اليمنية للهاتف النقال “سبأفون” إقدام مجموعة مسلحة تابعة لأحد النافذين على استهداف مواقع وأجهزة الشركة بالاستيلاء عليها والتصرف غير القانوني بها والإضرار بخدمات الشركة في كافة المناطق الجنوبية والشرقية .

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، استمرار كافة خدماتها في المناطق التي لم تستهدفها الأعمال التخريبية .

وأضافت أنه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها خدمات وأجهزة ومواقع الشركة في المناطق الجنوبية والشرقية للاعتداء، حيث وقد سبق هذه الخطوة محاولات عدة لاستهداف تلك المواقع والأجهزة.

وعبرت الشركة عن أسفها البالغ لكافة مشتركيها في المناطق الجنوبية والشرقية جراء تلك الأعمال التخريبية المتعمدة والتي أدت إلى الإضرار الكبير بخدمة الاتصالات في تلك المناطق، مؤكدة رفضها لمحاولات استخدام أجهزتها ومعداتها ومواقعها في تلك المناطق لخدمة أهداف وأغراض تتناقض تماما مع خدمة الاتصالات التي نص عليها القانون .

وحملت الشركة الجهات المنفذة للاعتداءات ومن يقف خلفها كافة المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

وقالت أن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

ودعت الجهات المسؤولة في تلك المناطق الى تحمل مسؤوليتها الكاملة وحماية منظومة الاتصالات الوطنية باعتبارها خدمة لجميع المواطنين وتحييدها عن كافة الصراعات، مؤكدة حرصها على إعادة الخدمة إلى كافة المناطق المتضررة جراء الأعمال التخريبية المتعمدة في حال تسنى لها ذك ولما فيه المصلحة العامة.