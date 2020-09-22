الاقتصاد

الاسترلينى يهبط لأدنى مستوى فى حوالى شهرين بعد الإعلان عن قيود جديدة بشأن كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يهبط لأدنى مستوى فى حوالى شهرين بعد الإعلان عن قيود جديدة بشأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلى الجنيه الاسترلينى، عن مكاسبه الأولية وهبط إلى أدنى مستوياته في حوالي شهرين بعد اليوم الثلاثاء بعد أن كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن قيود للتغلب على موجة جديدة من فيروس كورونا.

وحذر جونسون من أن الإجراءات الجديدة قد تظل سارية ستة أشهر.

وهبط الاسترليني 0.75 بالمئة إلى 1.2720 دولار بحلول الساعة 1650 بتوقيت جريتش، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو تموز، بعد أن كان صعد 0.13 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.17 بالمئة إلى 91.99 بنس لليورو.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسترلينى يهبط لأدنى مستوى فى حوالى شهرين بعد الإعلان عن قيود جديدة بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا