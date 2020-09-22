أخبار اقتصاد اليوم.. المالية: 65 ألف سلعة بـ1631 منفذ بيع بخصومات تصل إلى 20%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 22 – 9 – 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية والتي تم رصدها على صفحات الخليج 365 من بينها إعلان وزير المالية 65 ألف سلعة معمرة وغير معمرة فى 1631 منفذ بيع بخصومات تصل إلى 20%.

6 ملفات يطرحها "رجال الأعمال" على وزير الإسكان أبرزها تأخر صدور قانون المطورين

المهندس فتح الله فوزي

عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعاً أمس الاثنين، لمناقشة واستعراض استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تغير الخريطة العمرانية وإشتراطات البناء في مصر، شارك في الاجتماع المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة وعدد كبير من أعضاء اللجنة من العاملين والمعنيين بقطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري.

واتفق أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين في نهاية اللقاء على أهم 6 ملفات التي يجب طرحها علي أجندة اللجنة وعلي رأسها، التعاون مع الجامعات والبحث العلمي، قانون الصيانة للعقارات والتواصل مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مشروع القانون وتناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، وسياسة طرح الأراضي، عمليات التسجيل، الاشتراطات الجديدة للبناء بعد فترة ال 6 شهور، الكثافة والمساحات المطلوبة للبناء ، طرق المحاسبة الضريبية لشركات التطوير العقاري والمعايير الجديدة المتبعة، مشروعات الشراكة ونسب الفائدة على الأقساط الثابتة والمرتفعة.

رسميا.. توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وتحويلة لمنظمة دولية حكومية

المهندس طارق الملا وزير البترول

شهدت القاهرة اليوم الثلاثاء توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط تسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتحقق استغلالاً امثلاً لموارده، حيث شارك فى مراسم التوقيع التى تمت من خلال لقاء افتراضى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء وهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى ويوفال شتاينتيز وزير الطاقة الإسرائيلى واليساندرا تودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية، وكل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن الولايات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير عمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والمستشارة شيرين الشهاوى مدير وحدة الطاقة بالخارجية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته خلال مراسم التوقيع أن المنتدى أصبح رسمياً منظمة دولية حكومية كبيرة فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، وأن ذلك يمثل انطلاقة كبيرة فى رحلة تأسيس هذا الكيان الذى تطور تدريجياً ليصل إلى هذه المكانة، موضحاً أن هذه المنظمة تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار سياسى منظم ومنهجى بشأن الغاز الطبيعى إسهاماً فى الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الدول من هذا المورد الحيوى باستخدام البنية التحتية الحالية ، علاوة على إقامة بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل المنفعة المشتركة ورفاهية الشعوب .

المالية: 65 ألف سلعة معمرة وغير معمرة فى 1631 منفذ بيع بخصومات تصل إلى 20%

الدكتور محمد معيط وزير المالية

يكرم وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم، ٩ تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي ستنتهي فى ٢٦ أكتوبر المقبل، وتستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.

يتم منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم: مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

الضرائب: أول يناير إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالإقرار الإلكترونى

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه من أول يناير المقبل ، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، ولن يتم قبولها ورقيًا ، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة ، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا ، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030 ، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدى إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية .

وأشار رضا عبد القادر، إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذى يزاول الأنشطة التالية منفردا وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك إعتباراً من أول يناير المقبل ، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الاقرارات الضريبية الماضي وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.

مصدر: جهاز تنظيم الاتصالات قد يطرح مزايدة أخرى للترددات بـ 20 ميجا هرتز

صورة أرشيفية

قال مسؤول رفيع بقطاع الاتصالات، إن جهاز تنظيم الاتصالات لديه 20 ميجاهرتز ترددات إضافية قد يطرحها عقب انتهاء المزايدة الحالية لترددات المحمول والتي تقدر بنحو 60 ميجاهرتز وتقدم للحصول عليها شركتي فودافون والمصرية للاتصالات، فيما تم إرجاء إعلان نتائج المزايدة والتي كان مقرر لها أمس الإثنين، حسبما أكدته مصادر لليوم السابع في وقت سابق.

ولم تتقدم شركتي اورنج واتصالات بأية عروض للحصول على الترددات الجديدة في المزايدة التي أطلقها الجهاز الخميس الماضي، إلا أن مصادر أكدت لليوم السابع، أن إحدى الشركتين دخلت في مناقشات مع الجهاز بشأن حزم الترددات الجديدة.

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كان مسؤل قد كشف تفاصيل طرح جهاز تنظيم الاتصالات، ترددات جديدة على شركات المحمول بنظام المزايدة، بعد تلقيه طلبات عديدة سابقة من مشغلي المحمول، للحصول على ترددات لتحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت للعملاء، خاصة بعد ارتفاع تزايد الاستهلاك بسبب فيروس كورونا، في المقابل تسعى الدولة لبيع الترددات بأعلى سعر، لذا طرحتها بنظام المزايدة لجميع المشغلين على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي.

انخفاض اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

انخفضت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وأبرز الآنخفاض كان بسعر اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.59 جنيه للشراء، 18.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.06 جنيه للشراء، 20.26 جنيه للبيع، مقابل 20.26 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.93 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، مقابل 48.96 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 830 جنيها للجرام

صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب ظهر اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1904 دولارا مقارنة بـ 1930 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 :711.40 جنيه.

عيار 21 : 830 جنيها.

عيار 24 : 948.55 جنيه.

الجنيه الذهب : 6640 جنيها.

السعر العالمي : 1904 دولار.