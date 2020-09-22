4 ركائز في "نساند" لمعالجة تحديات المستثمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعمل مبادرة "نساند" التي أطلقتها شركة سابك في 2017 كمحرك متكامل لتمكين رؤية السعودية 2030، على معالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون بدءا من مرحلة إنشاء الأفكار وصولا إلى مرحلة تنفيذ الفكرة.

وتعالج نساند التحديات عبر تطبيق الحلول من خلال 4 ركائز رئيسية، تتضمن "انتماء"، وهي بوابة الفرصة لاستحداث فرص المستثمرين والحصول عليها وتحليلها، و"داعم" وتمثل حزم دعم سابك لدعم فرص المستثمرين، و"تمكين التمويل" حيث يتم توفير الدعم مع إمكانية الوصول إلى شركات تمويل لتوفير رأس المال اللازم لحالات الأعمال المجدية، وأخيرا "مؤهل" وتهدف لتطوير القوى العاملة لتمكين فرص المستثمرين.

وتهدف المبادرة إلى دعم المستثمرين في 5 مجالات هي: فرص عمل سابك المتوفرة لدفع الاستثمار وإيجاد الطلب المحلي من خلال إنفاق المشتريات وتحويل المنتج لتطوير الصناعة التحويلية وتسويق براءات اختراع (سابك) وتقنياتها وتطبيقاتها.

وثاني هذه المجالات حزم دعم سابك للمساعدة في تسويق الفرص بما في ذلك توفير المواد الخام والدعم التقني وغيره. وكذلك تقديم المشورة والدعم بشأن التمويل، وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم التدريب من خلال الرعاية أو المشورة. وأخيرا المواءمة القوية لبرنامج نساند مع السلطات المحلية المختلفة لتسهيل تطور المشروع.

ويعد برنامج نساند مفتوحا أمام أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية التي تتطلع إلى التوسع أو الشركات العالمية التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في المملكة.

مبادرة "نساند"

أطلقتها سابك مطلع 2017 لدعم رؤية 2030.

الأهداف:

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تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

توطين التقنيات الصناعية.

جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات.

مجالات التركيز:

الابتكار

الصناعة

الطاقة المتجددة

الحلول التقنية

المجال الصناعي

قدمت خلال عامين:

40 من رواد الأعمال للاستثمار في السوق السعودي.

85 خريجة سعودية مؤهلة للعمل في المجال الصناعي.

3050 وظيفة وفرصة عمل.

5.6 مليارات قيمة مشاريع تعزز الناتج المحلي.

5 مجالات لدعم المستثمرين:

1- فرص عمل سابك المتوفرة لدفع الاستثمار وإيجاد الطلب المحلي من خلال:

إنفاق المشتريات.

تحويل المنتج لتطوير الصناعة التحويلية.

تسويق براءات اختراع (سابك) وتقنياتها وتطبيقاتها.

2- حزم دعم سابك للمساعدة في تسويق الفرص بما في ذلك توفير المواد الخام والدعم التقني وغيره.

3- تقديم المشورة والدعم بشأن التمويل.

4- تطوير القوى العاملة المحلية ودعم التدريب من خلال الرعاية أو المشورة.

5- المواءمة القوية لبرنامج نساند مع السلطات المحلية المختلفة لتسهيل تطور المشروع.

4 ركائز لتطبيق الحلول: