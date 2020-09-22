4 ركائز في "نساند" لمعالجة تحديات المستثمرين

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وتعالج نساند التحديات عبر تطبيق الحلول من خلال 4 ركائز رئيسية، تتضمن "انتماء"، وهي بوابة الفرصة لاستحداث فرص المستثمرين والحصول عليها وتحليلها، و"داعم" وتمثل حزم دعم سابك لدعم فرص المستثمرين، و"تمكين التمويل" حيث يتم توفير الدعم مع إمكانية الوصول إلى شركات تمويل لتوفير رأس المال اللازم لحالات الأعمال المجدية، وأخيرا "مؤهل" وتهدف لتطوير القوى العاملة لتمكين فرص المستثمرين.
وتهدف المبادرة إلى دعم المستثمرين في 5 مجالات هي: فرص عمل سابك المتوفرة لدفع الاستثمار وإيجاد الطلب المحلي من خلال إنفاق المشتريات وتحويل المنتج لتطوير الصناعة التحويلية وتسويق براءات اختراع (سابك) وتقنياتها وتطبيقاتها.
وثاني هذه المجالات حزم دعم سابك للمساعدة في تسويق الفرص بما في ذلك توفير المواد الخام والدعم التقني وغيره. وكذلك تقديم المشورة والدعم بشأن التمويل، وتطوير القوى العاملة المحلية ودعم التدريب من خلال الرعاية أو المشورة. وأخيرا المواءمة القوية لبرنامج نساند مع السلطات المحلية المختلفة لتسهيل تطور المشروع.
ويعد برنامج نساند مفتوحا أمام أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية التي تتطلع إلى التوسع أو الشركات العالمية التي تتطلع إلى إنشاء أو توسيع عملياتها في المملكة.
مبادرة "نساند"
- أطلقتها سابك مطلع 2017 لدعم رؤية 2030.
الأهداف:
- تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- توطين التقنيات الصناعية.
- جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات.
مجالات التركيز:
- الابتكار
- الصناعة
- الطاقة المتجددة
- الحلول التقنية
- المجال الصناعي
قدمت خلال عامين:
- 40 من رواد الأعمال للاستثمار في السوق السعودي.
- 85 خريجة سعودية مؤهلة للعمل في المجال الصناعي.
- 3050 وظيفة وفرصة عمل.
- 5.6 مليارات قيمة مشاريع تعزز الناتج المحلي.
1- فرص عمل سابك المتوفرة لدفع الاستثمار وإيجاد الطلب المحلي من خلال:
- إنفاق المشتريات.
- تحويل المنتج لتطوير الصناعة التحويلية.
- تسويق براءات اختراع (سابك) وتقنياتها وتطبيقاتها.
3- تقديم المشورة والدعم بشأن التمويل.
4- تطوير القوى العاملة المحلية ودعم التدريب من خلال الرعاية أو المشورة.
5- المواءمة القوية لبرنامج نساند مع السلطات المحلية المختلفة لتسهيل تطور المشروع.
4 ركائز لتطبيق الحلول:
- انتماء: بوابة الفرصة لاستحداث فرص المستثمرين والحصول عليها وتحليلها.
- داعم: حزم دعم (سابك) لدعم فرص المستثمرين.
- تمكين التمويل: الوصول إلى شركات تمويل لتوفير رأس المال للأعمال المجدية.
- مؤهل: تطوير القوى العاملة لتمكين فرص المستثمرين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.