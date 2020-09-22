شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأسمال "أنعام القابضة" بقيمة 90 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 90 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

وكانت إدارة الشركة قد أوصت، في فبراير الماضي، بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 90 مليون ريال.

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وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 346 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20%، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 81%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 153 ألف ريال، مقابل خسائر بلغت 8.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.