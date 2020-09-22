شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يستقر لكنه يواصل تفوقه على المعادن النفيسة الأخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار البلاديوم على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف المرتبطة بأزمة فيروس "كورونا".



ومنذ بداية أزمة "كورونا" هذا العام، تمكن البلاديوم من حشد الزخم الشرائي على الرغم من ضعف الطلب من جانب صناعة السيارات والتي تستغل المعدن الصناعي في إنتاج مكونات وأجزاء تقلل من انبعاثات العوادم السامة.



ومنذ أبريل/نيسان الماضي، قفز سعر البلاديوم بنسبة 33%، وذلك رغم النمو في الإنتاج الأسترالي من المعادن بالإضافة إلى الاستكشافات التي أعلنتها مؤخرا.

Advertisements



ولا تزال أزمة "كورونا" تطل برأسها على الأسواق خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بشكل حاد على مستوى العالم.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش عند 2295 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2316 دولارا وأقل سعر عند 2265 دولارا.