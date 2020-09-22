شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وترقب حذر في "وول ستريت" في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط ترقب حذر للمزيد من التصريحات التي سيطلقها رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



ويدلي "باول" بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي بشأن تطورات السياسة النقدية وحالة الاقتصاد والخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذه للعودة لمسار النمو والتعافي من آثار جائحة "كورونا".

Advertisements



وأكد "باول" في جزء من شهادته أمس بأن الأمر يعود الآن للكونجرس الأمريكي لضخ المزيد من التمويل ومساعدة الشركات المتضررة من أزمة الفيروس.



ومن جانبه، صرح عضو البنك المركزي "تشارلز إيفانز" بأن كل يوم يمر على الاقتصاد والشركات في الولايات المتحدة بدون تقديم دعم مالي يشكل خطورة شديدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 27195 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 10825 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3296 نقطة.