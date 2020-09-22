شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تقرر تعيين عضوين بغرفة جنوب سيناء التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، القرار رقم 440 لسنة 2020 بتعيين محمد صلاح الدين مبروك ونادية محمد موسي منصور عضو بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، لاستكمال الدورة من 2019 إلي 2023 ولمدة سلفيهما الباقية بدلا من محمد وحيد سيد صالح ومحمد ابراهيم موسي سليمان. وجاء هذا القرار فى عدد الوقائع المصرية.

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