شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب ظهر اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1904 دولارا مقارنة بـ 1930 دولار.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 :711.40 جنيه. عيار 21 : 830 جنيها. عيار 24 : 948.55 جنيه. وانخفضت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وأبرز الآنخفاض كان بسعر اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.06 جنيه للشراء، 20.26 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.93 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 22-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.