شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 22-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 22-9-2020، حيث انخفض سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 229.64 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 232.99 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 229.64 ريال بما يعادل 61.23$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 210.50 ريال بما يعادل 56.13$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 200.94 ريال بما يعادل 53.58$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 172.23 ريال بما يعادل 45.92$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 133.96 ريال بما يعادل 35.72$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 114.82 ريال بما يعادل 30.61$
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,142 ريال بما يعادل 1,904$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,608 ريال بما يعادل 428.61$
سعر كيلو الذهب
بنحو 229,640 ريال بما يعادل 61,228$
ارتفع الذهب العالمى داخل نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، أدى صعود الدولار لتراجع جاذبية الذهب في حين حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه أمام عملات منافسة أثناء الليل.
ويرفع الدولار القوي تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.
وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي العملات والسلع والمؤشرات "الذهب أكثر حساسية الآن للدولار من أي من العوامل الأخرى".
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