شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. وارتفاع "نمو" بنسبة 14.45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً 46.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8244.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 14.45% رابحاً 1763.67 نقطة ليغلق عند مستوى 13972.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.8 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.96%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.92%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.49%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%.

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وقفز 58 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأهلية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 8.58%، فيما تراجع 123 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.58%، ثم سهم "شمس" بنسبة 2.94%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "البحري" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 605.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الثلاثاء.