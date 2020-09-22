شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.41 دولار لعقود برنت و39.27 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 41.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي منخفضة بمقدار 3 سنتات أو ما يوازي 0.1% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أكتوبر 39.27 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 4 سنتات أو يوازي 0.1%.

لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء بعد خسائر كبيرة أثناء الليل، إذ انحسر أحدث إعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وفقا لرويترز.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك إن إجمالي إنتاج النفط في البلاد من المتوقع أن يصل إلى حوالي 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم مضيفة أن ناقلات ستصل تباعا إعتبارا من 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات في مينائي الحريقة والبريقة خلال الساعات الاثنتين والسبعين القادمة، ثم من بقية المواني الآمنة في الأيام القليلة القادمة.

وقال البيان إن المؤسسة "تنتهز هذه الفرصة وتعلن العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والمواني الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى من مينائي الحريقة والبريقة.. وكخطوة ثانية لباقي المواني وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلام.. وقد بدأت ترتيبات التصدير من المواني الآمنة."