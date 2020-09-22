شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية خضراء بجلسة منتصف الأسبوع.. ورأس المال يربح 4.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 617.189 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 10963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2857 نقطة.
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