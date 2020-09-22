شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تصدر صكوكا محلية بقيمة 200 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية بسلطنة عمان أن السلطنة أتمت بنجاح إصدار الصكوك السيادية المحلية البالغة 200 مليون ريال عماني في إطار خطة الحكومة لتمويل الموازنة العامة للدولة لهذا العام 2020.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الصكوك تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وهي متاحة للتداول وتحمل معدل ربح سنويا بنسبة 25ر5 بالمائة ولمدة 6 سنوات.

ووضحت أن الإصدار أتاح الفرصة للبنوك والنوافذ الإسلامية المحلية والشركات التجارية والمستثمرين الأفراد من توظيف أموالهم مما تعد خطوة نحو تطوير أدوات الصيرفة الإسلامية ووسائل التمويل محليًّا، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا الإصدار يأتي في إطار برنامج الصكوك السيادية المحلية من خلال آلية التسعير التفاضلي والقدرة التنافسية للعطاء.