شكرا لقرائتكم خبر عن "النساجون الشرقيون" تنفى تعرض محمد فريد خميس لغيبوبة 100 يوم قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة النساجون الشرقيون في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه نظراً لتداولِ بعضِ الأخبار، في بعضِ المواقعِ الإخبارية، لمعلوماتٍ غيرِ صحيحة، عن المؤسس رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، ومنها (تعرضُه لغيبوبة مائة يوم قبلَ الوفاة) وهو الأمرُ المخالفُ تماماً للواقع والحقيقةُ، والعاري تماماً من الصحة.
وأضافت الشركة فى بيانها: الحقيقةُ أن رجل الأعمال الراحل رحمهُ اللهِ عليه كان في كاملِ وعيه ولياقتِه الذهنية حتي لحظاتِ عمرِه الأخيرة، ولذلك فإن مجموعةَ الشركات، تهيبُ بوسائلِ الإعلام المختلفة، والتي نحملُ لها كلَ تقدير واحترام، تحري الدقة في تناولِ مثلِ هذه الأمور، والرجوعَ إلي المصدر المسئول، قبلَ التطرقِ إلي مثلِ هذهِ الأشياء، التي تؤذي المشاعرَ، وتبثُ الإحباطَ، وتثيرُ القلاقلَ.
وتابعت: الجهةُ الرسميةُ الوحيدةُ للمعلومة (بتكليفٍ رسمي جديد منا) هي المستشار الإعلامي، والمتحدثُ الرسمي للمجموعة، الدكتور عادل اليماني، وأيةُ معلوماتٍ أو أخبار، يتمُ تداولُها، دونَ أن يكونَ المصدرَ الرسميَ لها، سنعتبرُها شائعةً، ونتعاملُ معها علي هذا الأساس.
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