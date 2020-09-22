شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو ينخفض اليوم الثلاثاء 22-9-2020.. ويسجل 18.40جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 22-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، وانخفض بالبنك الأهلى المصرى 18.40 جنيه للشراء و18.60جنيه للبيع، مقابل 18.49 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.45 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه. 18.57 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.69 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.40 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.49جنيه. 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.75 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.43 جنيه للشراء. 18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.37 جنيه للشراء. 18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.40 جنيه للشراء. Advertisements 18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.42 جنيه للشراء. 18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.37 جنيه للشراء. 18.59 جنيه للبيع. وكشفت جولدمان ساكس عن أنها تعتزم جديا وضع توقعات للجنيه المصرى فى المستقبل القريب فى ضوء التطورات الأخيرة لاستجابة العملة لقوة العرض والطلب فى سوق العملات الأجنبية. وتوقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصرى مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7% و7.5% مستقبلا، مؤكدا أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

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