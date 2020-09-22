شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 6 أسابيع قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف نقص سيولة الدولار فى ظل الهبوط الحاد الذي يسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،حول الآثار الاقتصادية المتوقعة لفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 93.89 نقطة الأعلى منذ 12 آب/أغسطس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.55 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.47 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 19 آب/أغسطس الماضي ،بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تتواصل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وتفكير بعض الحكومات العالمية فى إعادة فرض الحظر الصحي.

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وبسبب تلك التطورات تنخفض معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع، الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حول نقص سيولة الدولار الأمريكي.

بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش تبدأ شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى العاصمة واشنطن ، حول الآثار الاقتصادية المتوقعة لجائحة فيروس كورونا.

من المتوقع أن تتضمن الشهادة أدلة جديدة حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، وحول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،واحتمالات توسيع التحفيز النقدي فى المستقبل القريب.

وكان باول قد كشف النقاب فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي عن تحول هام فى السياسة النقدية الأمريكية نحو تحمل أكبر قدر من التضخم فى سبيل دفع الاقتصاد الأمريكي للتعافي سريعا من أزمة فيروس كورونا.