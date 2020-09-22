شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل بجلسة الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، لتسترد جزء بسيط من خسائرها الحادة التي تكبدتها بالجلسة السابقة ، وتظل المكاسب محدودة مع ترقب المستثمرين شهادة رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،والتي من المتوقع أن تحمل العديد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ومستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.25% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل مستوي 355.87 نقطة الأدنى منذ 25 حزيران/يونيو الماضي.

وتعد خسارة الأمس الأسوأ فى نحو ثلاثة أشهر ، وتعاذ إلى تسارع عمليات البيع فى معظم القطاعات ، خاصة قطاعي البنوك والسفر والترفيه ، بعد الأخبار السلبية عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، فى المقابل تراجع قطاع السفر والترفيه بنسبة 1.1% ، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

تتجه أنظار المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش ، صوب الكونغرس الأمريكي حيث شهادة رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" عن الآثار الاقتصادية المتوقعة لفيروس كورونا.

من المنتظر أن تتضمن الشهادة أدلة جديدة حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،ومستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،واحتمالات توسيع التحفيز النقدي فى المستقبل القريب.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 1.2% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهر ونصف ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة لمخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4%.