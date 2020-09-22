شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقبع عند أدنى مستوى فى 6 أسابيع والأنظار على شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، حيث لا تزال الأسعار تحت ضغط الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، وذلك قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,894.72$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,912.35$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,920.02$.

أنهى المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.0% ،بأكبر خسارة يومية منذ 19 آب/أغسطس الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,882.23$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو شهر ونصف عند 93.89 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

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يأتي هذا الصعود فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بسبب تصاعد المخاوف مجددا حول الاقتصاد العالمي ،بعد ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

يدعم هذا الصعود أيضا ، عمليات تأمين سلامة سيولة الدولار الأمريكي ، فى ظل موجة البيع الحادة التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ، وفى ظل مخاوف إغلاق الاقتصادات العالمي مرة أخرى ، بجانب تأخر إقرار تحفيز مالي ونقدي جديد فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش تبدأ شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى العاصمة واشنطن ، حول الآثار الاقتصادية المتوقعة لجائحة فيروس كورونا.

وكان باول قد كشف النقاب فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي عن تحول هام فى السياسة النقدية الأمريكية نحو تحمل أكبر قدر من التضخم فى سبيل دفع الاقتصاد الأمريكي للتعافي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 18.98 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،وبأكبر زيادة يومية منذ 19 حزيران/يونيو الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,278.98 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ شباط/فبراير 2013.