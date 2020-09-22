شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر “برنت” إلى ٤١.٧٦ دولارًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:38 مساءً, 22 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي “برنت” اليوم بنسبة ٠.٧٧ في المئة، ما يعادل ٣٢ سنتًا، ليصل إلى ٤١.٧٦ دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر نفط غرب تكساس الوسيط بمقدار 30 سنتًا، ما نسبته ٠.٧٦ في المئة، ليصل إلى ٣٩.٦١ دولارًا أمريكيًا.

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