شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيديو حول جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والهدف منها. وأوضح فيديو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجائزة تهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار في قطاعات الدولة المختلفة، من خلال الاستعانة بالطاقات الشبابية في الجامعات المصرية الحكومية، أو الخاصة بإنتاج تطبيقات ذكية لتقديم الخدمات الحكومية من خلالها، بما ينعكس على سرعة الخدمة المقدمة للمواطن المصري ويرفع كفاءة القطاعات المختلفة بالدولة، إضافة إلى خلق روح جديدة من الابتكار والإبداع لدى الشباب وزيادة الانتماء لبلدهم.

وأوضح الفيديو أن المشروع بدأ باستهداف مايقرب من ٣.٥ مليون شاب وشابة من حوالي ٧٠ جامعة حكومية وغير حكومية، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة والجولات المستمرة في الجامعات على مستوي الجمهورية، حيث تقدم للمشروع المئات من الشباب المصري من ذوي الأفكار المتميزة، تبعها عقد لجنة فنية للاختيار بين الأفكار بحيث تتميز الأفكار المختارة بثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في الكفاءة والفعالية، وسهولة الاستخدام، والابتكار.

وأشار فيديو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الأفكار كانت تغطي قطاعات خدمات الدولة المصرية كافة منها خدمات الصحة، والتعليم، والداخلية، والخارجية، والعدل، والسياحة، النقل والمواصلات، والتموين، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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ولفت الفيديو إلي أنه تمت مناقشة الجهات المختلفة في الدولة لتحديد مدي إمكانية تلك الأفكار علي أرض الواقع ليتم تحديد المجموعات الفائزة من الشباب حيث بلغ عددهم ١٢ مجموعة في المجالات المختلفة، ويستكمل المشروع في منح الشباب كل حاجاتهم من جوائز مادية لاستكمال مشروعاتهم بجودة أعلي إضافة إلى الدعم الفني والحكومي من خلال مشروع رواد ٢٠٣٠ بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لتنفيذ المشروعات بشكل نهائي إلي أن تصبح خدمات إلكترونية ذكية ترفع من مستوي أداء الخدمة وتحقيق رضا المواطن المصري في جهات الدولة كافة فضلاً عن مساعدة تلك الجهات علي زيادة الكفاءة والفعالية في هذه الخدمات باستخدام التكنولوجيا الذكية، لتستمر مسيرة المشروع في دعم تلك الأفكار إلي أن تصبح حقيقة مع فتح باب التقدم لدفعات جديدة من الشباب من أجل تطوير خدمات حكومية ذكية بشكل مستمر ، وأوضح الفيديو أن الجائزة تم تقديمها برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع رواد ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد كرمت الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية.