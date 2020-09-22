شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 67733 حاوية بمحطتى الدخيلة والاسكندرية خلال أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تداول 67733 حاوية من خلال 67 سفينة بمحطتى حاويات شركة الاسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وذلك خلال شهر أغسطس الماضى ، مقارنة بتداول 69111 حاوية من خلال 69 سفينة فى شهر يوليو الماضى .

وذكرت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات على موقعها الرسمى أنه تم تداول 67655 حاوية تجارة خارجية بالإضافة لتداول 78 حاوية ترانزيت خلال الشهر، لافتة إلى أن الخط الملاحى msc تصدر عدد السفن والحاويات المتداولة بواقع 18سفينة و19159 حاوية، يليه الخط الملاحى hpl بواقع 6 سفن و 7298 حاوية ثم الخط الملاحى ark بواقع 3 سفن و5394 حاوية.

وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات كشفت في بيان لها عن تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن الشركة حققت ربحا خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 1.491 مليار جنيه مقارنة بربح العام المقارن البالغ 1.8 مليار جنيه .

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وأرجعت الشركة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن ، بجانب انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة.