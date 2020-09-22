شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تستهدف جمع ما يتراوح بين 3-4 مليارات دولار عبر بيع قادم لسندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران إن سلطنة عمان تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار قريبا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من الصفقة، إذ يسعى البلد الخليجي لتعزيز ماليته العامة. وتغطى الصفقة قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه عمان الشهر الماضي وتمنحها تمويلا إضافيا فيما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام. وقال المصدران المطلعان اللذين تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما إن السندات سترتبها بعض البنوك التي قدمت القرض المؤقت بقيمة ملياري دولار.

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