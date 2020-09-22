شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي لسوق مسقط للجلسة الثانية على التوالي.. وارتفاع 6 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% رابحاً 0.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3626.770 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 521.5 ألف ريال عبر تنفيذ 192 صفقة لعدد 30 سهماً.

Advertisements

وارتفع 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.44%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 2.19%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 4.63%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.09%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القية وبلغت 122.5 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلن بنك صحار الدولي، عن استقالة كمران حيدر رئيس دائرة التدقيق الداخلي بالبنك، من خدمة البنك لأسباب شخصية، وتم قبول استقالته، على أن يعلن البنك عند تعيين الرئيس الجديد لدائرة التدقيق الداخلي.