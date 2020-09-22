شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.13% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال ربح 1.4مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 6.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4498.226 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 669.237 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 110.3 مليون سهم، بقيمة 333.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1968 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الصناعة بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.46%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.12%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.22%.

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وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 6.05%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.35%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.92%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 71.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.11%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة شيميرا كابيتال، عن المراجعة الفصلية لمؤشر S&P AUE Domestic Shariah Liquid35/20 Capped Index، وتم إضافة أسهم أمانات القابضة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، الدار العقارية للمؤشر.

وفي السياق ذاته قالت شركة العين الأهلية للتأمين، إن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر، لمناقشة الأعمال الاعتيادية للشركة، مناقشة أعمال اللجان، وخطة التوطين حسب متطلبات هيئة التأمين.