شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المستهلكين فى المغرب يرتفع 0.9% بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس بعد نزول 0.1 بالمئة في يوليو. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 1.4 بالمئة على خلفية زيادة 3.4 بالمئة في أسعار المواد الغذائية. وزاد معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلبا، 0.2 بالمئة على أساس شهري وارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي.

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