شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 830 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب ظهر اليوم الثلاثاء، بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1904 دولارا مقارنة بـ 1930 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 :711.40 جنيه. عيار 21 : 830 جنيها. عيار 24 : 948.55 جنيه. الجنيه الذهب : 6640 جنيها. السعر العالمي : 1904 دولار.

وكان الذهب هبط صباح الاثنين 6 جنيهات ثم 12 جنيها بالتعاملات المسائية ليبلغ إجمالي هبوط سعر الذهب أمس في مصر 18 جنيها للجرام، وهبط الذهب اليوم 3 جنيهات ليصبح إجمالي هبوط سعر الذهب منذ أمس 21 جنيها للجرام.

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ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.

الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية ، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

الذهب هو الوسيلة الافضل والاكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن.

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.