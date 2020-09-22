شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكشف رغبة واشنطن وباريس للانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في المشاركة بمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب، مشيرا إلى أن فرنسا أيضا أكدت رغبتها في الانضمام كعضو عامل ، وغيرهما من الدول التي قد تشترك معنا في المنتدى، مضيفا بأن انضمام تلك الدول يضفى أهمية وزيادة ثقل المنتدي.

وأضاف وزير البترول خلال مؤتمر توقيع اتفاق تحويل منتدي غاز شرق المتوسط إلي منظمة بحضور عدد من وزراء الطاقة فى القاهرة والفيديو كونفرانس، أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تفوق 320 تريليون قدم مكعب وفق المراكز البحثية العالمية، معلقا: "فرص وخيرات كثيرة تحت الماء..نريد أن يعم السلام والخير في هذه المنطقة لاستخراج هذا الغاز".

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كان "الملا" قال إن اتخاذ القرار بتحويل منتدى شرق المتوسط إلي منظمة على أن يكون مقرها القاهرة خطوة جاءت في ظروف دولية صعبة ولكن هناك هدف نحو تحقيق رفاهية شعوب منطقة المتوسط.

وأكد أن العضوية متاحة أمام دول المنطقة طالما تحافظ متطلبات المنظمة وأهدافها وهي تحقيق رفاهية شعوب المنطقة والحفاظ على حقوقها.