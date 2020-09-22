شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع بنسبة 0.17% بالختام مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 2.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 842.1 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.31% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.77%، كما ارتفع سهم الشركة المتحدة لصناعة الورق بنسبة 14.83%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، وهبط سهمي مصرف السلام-البحرين، شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.8%، 2.47%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على طرح عرض شراء اختياري لزيادة مساهمة البنك في البنك الأهلي المتحد (مصر) من 85.5% إلى 99.85% بسعر 29.783 جنيه للسهم الواحد، على أن يقوم البنك بطرح عرض الشراء الاختياري في 24 سبتمبر الجاري.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الورق، عن شراء مساهم رئيسي Banz Group BSC، 7920 سهم لترتفع نسبة مساهمته 20.37% تعادل 4.277 مليون سهم إلى 20.41% تعادل 4.285 مليون سهم.