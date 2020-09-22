شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات.. و"النيل" يرتفع بنسبة 1.57% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10886 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12547 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4194 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2820 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 924 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عامر جروب، عن قيام الشركة بعمل الدراسة المالية والتسويقية للمشروع، وقررت الشركة صرف النظر عن الاستمرار في المشروع.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن نتائج الاستخدام الفعلي لمتحصلات الاكتتاب، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 968 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضي، حيث تم صرف 387 مليون جنيه لتطوير مشروع "باديه" في غرب القاهرة على مساحة 3 آلاف فدام، وتم صرف 50 مليون جنيه لتطوير مشروع تجاري/سكني في غرب القاهرة على مساحة 205 فدان، وتم صرف 531 مليون جنيه لتطوير مشروع "الكراون" بغرب القاهرة بمساحة 190 فدان، وبلغت القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 571 مليون جنيه.

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وفي سياق آخر أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة المصرية.

وفي سياق منفصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، العربية للمحابس، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 168.1 ألف سهم، 25 ألف سهم، 3500 سهم، 360 ألف سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 45.5 ألف سهم، 4.4 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 1500 سهم، 14770 سهم، 342.3 ألف سهم، 40.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بنك كريدي أجريكول مصر، 77 ألف سهم، 540 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، ليسيكو مصر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العبوات الطبية، الكابلات الكهربائية المصرية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.