شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة دبي للجلسة الثالثة بضغوط تراجع 8 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسراً 5.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2264.22 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 382.4 مليون سهم محققة ما قيمته 329.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5715 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.55%.

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وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.87%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 13.79%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.73%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.2 مليون ورقة بقيمة 69.9 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة شيميرا كابيتال، عن المراجعة الفصلية لمؤشر S&P AUE Domestic Shariah Liquid35/20 Capped Index، وتم إضافة أسهم أمانات القابضة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع، الدار العقارية للمؤشر.