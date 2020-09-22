شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المتحد الكويتي يحصل على موافقة لعرض شراء اختياري على الأهلي المتحد مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي المتحد عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، على طرح عرض شراء اختياري لزيادة نسبة مساهمته في البنك الأهلي المتحد (مصر).

وأفاد البنك، في بيان لموقع بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بطرح عرض الشراء الاختياري في 24 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن البنك يسعى لزيادة مساهمته في الأهلي المتحد مصر من 85.5% إلى 99.85%، بسعر 29.783 جنيه للسهم.

وحسب صحيفة المال المصرية حصل البنك الأهلي المتحد تلك الموافقة إلى جانب شركة مصر استراتيجيا لشراء الحصة المتبقية البالغة 14.52% في البنك الأهلي المتحد - مصر.

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وستشهد عملية الاستحواذ قيام البنك الأهلي المتحد بشراء حصة مؤسسة التمويل الدولية البالغة 10% وحصة البنك الأهلي- قطر [QE: QNBK]، البالغة 4.17%، بينما ستستحوذ شركة مصر استراتيجيا على النسبة المتبقية البالغة 0.15% التي يملكها المساهمون المصريون.

وأشار البنك، في بيان سابق، إلى أن الحد الأقصى لقيمة عرض الشراء الاختياري المُقترح سيكون 81.2 مليون دولار أمريكي تقريباً، على أن يتم الطرح على كافة المساهمين الحائزين على حصص الأقلية من أسهم رأس مال الأهلي المتحد مصر، بعد الحصول على الموافقات الرقابية النهائية اللازمة في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي المتحد كان قد حقق صافي أرباح بلغ 90.320 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 114.444 مليون دينار في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى التأثر السلبي المزدوج بسبب تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، والاجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية كتدابير تيسيرية اشتملت على خفض أسعار الفائدة الرئيسية مما أدى بدوره إلى انخفاض دخل صافي الفوائد وزيادة المخصصات.