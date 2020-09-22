شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرياض تلغي حكماً بدفع 152.7 مليون ريال لصالح "ميدغلف" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن صدور حكم محكمة الإستئناف بالرياض، أمس الإثنين، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدعوى المُقامة ضد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء الحُكم تم لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى.

وبحسب البيان سيتم تسليم الشركة نسخة إعلام الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وكانت المحكمة التجارية بالرياض قد أصدرت حكمها، في أغسطس 2019، بإلزام المدعى عليه (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق) بدفع مبلغ وقدره 152.697 مليون ريال للشركة.

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يُذكر أن الشركة قامت بتقديم طلب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض، في نوفمبر 2017، ضد أحد التنفيذيين والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق، وبطلب التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 27 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى انخفاض المطالبات المتحملة بنسبة 46.7%، إلى 246.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 463.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.