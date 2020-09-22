"إيداع" تطبق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12-07-2020) و(04-07-2020)على حسابات المركز للمساهمين المستحقين لليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن "تداول" وافقت، أمس الإثنين، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها، بقيمة 1.245 مليار ريال

وبحسب بيان سابق، سيتم زيادة الإصدار رقم 04-07-2020 (رمز تداول: 5300) بقيمة 130 مليون ريال ليصل إلى 9.1 مليار ريال.

كذلك سيتم زيادة الإصدار رقم 12-07-2020 (رمز تداول: 5302) بقيمة 1.115 مليار ريال ليصل إلى 7.615 مليار ريال.