شكرا لقرائتكم خبر عن "إيداع" تطبق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12-07-2020) و(04-07-2020)على حسابات المركز للمساهمين المستحقين لليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.
يُذكر أن "تداول" وافقت، أمس الإثنين، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها، بقيمة 1.245 مليار ريال
وبحسب بيان سابق، سيتم زيادة الإصدار رقم 04-07-2020 (رمز تداول: 5300) بقيمة 130 مليون ريال ليصل إلى 9.1 مليار ريال.
كذلك سيتم زيادة الإصدار رقم 12-07-2020 (رمز تداول: 5302) بقيمة 1.115 مليار ريال ليصل إلى 7.615 مليار ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر "إيداع" تطبق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.