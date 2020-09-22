شكرا لقرائتكم خبر عن أصول الصناديق الاستثمارية السعودية تنخفض 22% بالأسهم الأمريكية والأوروبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية أصولها في سوقي الأسهم الأمريكية والأوروبية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.3 مليار ريال بنسبة 22.1 % بفارق نحو 368 مليون ريال مقارنة بـ 1.66 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .
وبلغت أصول الصناديق المستثمرة في السوق الأمريكية نحو 832 مليون ريال بنهاية الربع الثاني، مسجلة تراجعا بنحو 19 %. كما انخفضت أصول الصناديق العامة والمستثمرة بسوق الأسهم الأوروبية بنسبة 27 % بالغا 465 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وانخفض حجم استثمارات الصناديق العامة بالأسهم الأوروبية والأمريكية من اجمالي أصولها بالاسواق الخارجية إلى 28 % بنهاية الربع الثاني 2020. فيما كانت تبلغ نحو 31 % للفترة المماثلة من العام الماضي.
ورغم تراجعها على أساس سنوي، إلا أنها نمت مقارنة بالربع السابق بنسبة 20 %، حيث كانت تشكل حينها 1.08 مليار ريال.
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