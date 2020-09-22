شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بحر العرب للأنظمة: نتوقع تحقيق شركة المدفوعات الرقمية الجديدة أرباحاً بنهاية العام الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هيثم السحيباني الرئيس التنفيذي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات إن الدراسات الأولية تشير إلى أن شركة المدفوعات الرقمية ستبدأ في تحقيق أرباح بنهاية العام الثالث، مؤكد إن توجه شركته لتأسيس تلك الشركة المختصة بالمدفوعات الرقمية يأتي متوافقاً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح في تصريحات لقناة "العربية" أن أن الشركة تنتظر الآن الحصول على التراخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، وتدرس أيضا سوق المدفوعات الإلكترونية في الأسواق العربية والخليجية للتوسع بها.

وأشار إلى أن تلك الشركة الجديدة تستهدف الوصول بالمدفوعات الإلكترونية إلى 70%، مشيرا إلى أن المدفوعات الإلكترونية وصلت حاليا إلى 36% وهو أعلى من المستوى المطلوب خلال العام الجاري.

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وبين أن الشركة تستهدف العملاء الحاليين لشركة بحر العرب، وعملاء جدد. مؤكدا أنه سيتم تحويل كافة عملاء الشركة الحاليين لاستخدام خدمات شركة المدفوعات الرقمية الجديدة.

وأعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أمس موافقة مجلس الإدارة على البدء بتأسيس شركة ذات مسؤوليه محدودة مقرها مدينة الرياض مختصه في المدفوعات الرقمية.

وستكون الشركة مملوكة بالكامل لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والمعنية.

كما يشار إلى أن السوق المالية السعودية "تداول" وافقت في أبريل الماضي على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 100 مليون ريال وبعدد أسهم 10 مليون سهم.