ثري إم يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 22-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ثري إم (MMM) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد خسائر فادحة بنسبة بلغت -4.83% بما يعادل -8.19 نقطة ليستقر على سعر 161.36 دولار، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافى من جديد، ليستند بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 160.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 169.65 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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