شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، وذلك على إثر تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.43% بما يعادل -1.72 نقطة ليستقر على سعر 48.36 دولار، ويتأثر السهم أيضاً بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم 48.85، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 44.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط