شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.13% بما يعادل -1.29 نقطة ليستقر على سعر 113.37 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

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لذلك تستمر توقعاتنا ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 110.18، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 120.40 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه