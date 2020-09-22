شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يقلص من مكاسبه – تحليل – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 62.34، ليرتد منه السهم انخفاضاً ليقلص البعض من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 1.79% بما يعادل 1.07 نقطة ليستقر على سعر 60.82 دولار، وقد سلك السهم هذا السلوك وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 60.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 65.20.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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