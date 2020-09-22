أدوبي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 22-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.89% بما يعادل 7.60 نقطة ليستقر على سعر 409.90 دولار، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم يظل متأثراً بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 470.05، ليستهدف مستوى الدعم 423.77. Advertisements الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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