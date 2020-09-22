شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية جديدة ليضغط على حاجز 0.7190 الذي يمثّل خط رقبة لنموذج فني هابط تظهر ملامحه بالصورة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 0.7100 ثم 0.6964 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7325.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7140 والمقاومة 0.7280
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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